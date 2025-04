Inchiesta scommesse, cosa rischiano giocatori e club? Tutti i casi di sanzione

«Analizzano i “log” degli apparecchi informatici (software che registrano cronologicamente eventi legati a determinate operazioni, ndr) e deducono gli eventi grazie alle perquisizioni e alle intercettazioni. Per accedere ai server dei siti di scommesse, che credo siano all’estero, servirebbe invece una rogatoria internazionale».

Ipotizziamo che emergano scommesse sul calcio. Cosa accadrebbe?

«Per coloro che hanno già patteggiato vale il ne bis in idem (non può esserci uno stesso procedimento per uno stesso fatto): è tutto coperto dal patteggiamento salvo che non emergano fatti nuovi in periodi diversi. In questo caso, potrebbe esserci rilevanza. Ma un patteggiamento solitamente viene fatto in maniera tale da coprire un periodo abbastanza ampio. È anche vero che l’attività di “dragging”, cioè di tirar dentro e coinvolgere altre persone, potrebbe essere valutata in qualche modo, tuttavia non è facile andare a vincere il ne bis in idem».

Chi non ha patteggiato, invece, cosa rischia?

«Qui stiamo presumendo, cosa difficile, che abbiano scommesso sul calcio. E dunque che abbiano violato l’articolo 24, cioè una norma importante che prevede minimo 3 anni di squalifica (ma è ammesso il patteggiamento). L’ulteriore possibilità è che non solo abbiano scommesso sul calcio, ma su una partita sulla quale avevano interesse diretto: vale a dire della propria squadra. In questo caso cambia la fattispecie. Passiamo dall’articolo 24 al 30, cioè all’illecito sportivo. Questa fattispecie prevede pene non inferiori ai 4 anni di squalifica (non c’è patteggiamento) con ammende dai 50mila euro in su. Ma, ripeto, siamo nel campo delle ipotesi».