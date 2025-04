McTominay show, Lukaku gol: Napoli batte Empoli, Conte a -3 dall'Inter

Napoli-Empoli, la partita

Partono con coraggio gli ospiti che dopo pochi secondi chiedono un rigore per un tocco di mano di Juan Jesus in area di rigore, le immagini mostrano che il colpo è di coscia. Il Napoli cresce e sull'asse Lukaku-McTominay costruisce il vantaggio con lo scozzese a capitalizzare l'assist del belga. Gli ospiti non ci stanno, ma è Neres poco più tardi a sfiorare il raddoppio mentre nel finale Meret è lucido nel deviare in corner una super conclusione al volo di Esposito. Ad inizio ripresa i padroni di casa mettono il risultato in cassaforte: prima Olivera per Lukaku, poi la stessa procedura del primo gol con l'assist numero 10 della stagione di Lukaku per il colpo di testa del 3-0 Napoli. Partita archiviato con gli azzurri che rischiano anche di dilagare con Gilmour, respinta del palo, e Neres, ottimo Vasquez nella deviazione. Al triplice fischio è festa al Maradona-