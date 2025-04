Roma e Lazio, scontri derby: trasferte vietate e non solo. La decisione

Sempre in seguito agli episodi dell'ultimo derby di Roma, per la stagione calcistica 2025-2026 il Viminale ha preannunciato alla Figc che non sarà più consentito lo svolgimento in orario serale delle partite ad alto rischio, come il derby tra le squadre romane.

Scontri derby, altri sei arresti

In seguito agli scontri e le violenze di domenica scorsa in occasione del derby di domenica , il ministero dell’Interno ha comunicato alla Figc di aver disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio per le prossime tre partite in calendario

Altri sei arresti sono scattati oggi per i disordini prima del derby di domenica all'Olimpico. La polizia ha arrestato tre ultrà della Lazio e 3 della Roma accusati di aver partecipato ai violenti scontri avvenuti nelle ore precedenti alla partita. Si tratta di tutti 'volti noti' appartenenti ai gruppi "Roma Violenta", "Quadraro", "Insurrezione" e " Ultras Lazio", uno di questi ultimi già gravato dal provvedimento del Daspo e un altro appartenente a Casapound.