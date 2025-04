Chinè e le plusvalenze tanti auguri: i fascicoli che compiono gli anni

I segugi dei tempi d'oro e le interpretazioni deliranti

Per la Juventus si attesero due mesi, qui abbiamo superato l'anno da un pezzo. Va bene anche un'archiviazione, per carità, basterebbe sapere qualcosa. Qualcuno eccepirà che in questo caso le operazioni sono poche e non vi sono grandi novità rispetto all'assoluzione del 2022, ma anche qui vi sarebbe qualcosa da obiettare. I termini e l'esigenza di celerità non cambiano infatti per il numero di operazioni e qualche novità a quanto pare ci sarebbe: si è aggiunta l'operazione Manolas e gli inquirenti avrebbero parlato direttamente anche con i giocatori acquistati dal Lille a loro insaputa e mai andati da quelle parti neanche per ragioni turistiche. A breve sapremo, ma questa lampante e inspiegabile disparità di trattamento non sembra interessare i nostri segugi dei tempi d'oro, quando si appassionavano a raccontarci la fretta, l'urgenza, la peculiarità, una delirante interpretazione del concetto di "afflittività" (in breve: anche se per le norme meriti 5 punti di penalizzazione, se mi serve per punirti te ne darò 20). Tempi superati, me ne rendo conto, princìpi che oggi non valgono più.