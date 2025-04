Diretta Lecce-Como ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Ad aprire la 33ª giornata di Serie A sarà lo scontro salvezza tra Lecce e Como in programma alle ore 15 al Via del Mare. Dieci punti dividono le due squadre in classifica, con i salentini che sono a quota 26 mentre i lariani a 36. La formazione di Marco Giampaolo, reduce da sei sconfitte nelle ultime sette, deve decisamente cambiare marcia per allontanarsi dalla zona calda; quella di Cesc Fabregas lo ha già fatto battendo Monza (3-1) e Torino (1-0) nelle ultime due uscite, pertanto ora ha bisogno di un ultimo sforzo per blindare l'obiettivo e mantenere così la categoria.