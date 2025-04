La Roma batte il Verona: Soulé illumina, Shomurodov gol. Ranieri a -2 dalla Juve  

Torna a vincere la Roma, che supera l'Hellas Verona all'Olimpico nell'incontro valido per la 33ª giornata di campionato. Gli uomini di Claudio Ranieri, si impongono (con la complicità di un ispiratissimo Matias Soulé) con il finale di 1-0 firmato Eldor Shomurodov (4'). Un risultato che segue ai due pareggi consecutivi con Lazio e Juventus e che consente ai giallorossi di effettuare il controsorpasso sulla formazione di Marco Baroni, portanosi al sesto posto con 57 punti e un ritardo di sole 2 lunghezze dal 4º posto occupato dai bianconeri di Igor Tudor: i biancocelesti affronteranno il Genoa il 21 aprile al Ferraris, mentre la Juve sarà ospite del Parma lo stesso giorno alle ore 20.45. La prossima giornata, la Roma scenderà in campo a San Siro contro l'Inter, gara in programma sabato 26. Gli Scaligeri di Paolo Zanetti rientrano invece a mani vuote per la prima volta dopo una serie di tre pareggi e una vittoria che avevano aumentato la distanza di sicurezza dalla zona retrocessione a 8 punti dal Venezia, che alle 15 di domenica 20 al Castellani sarà a sua volta impegnata nello scontro diretto con l'Empoli. Il calendario prevede ora la gara interna con il Cagliari prevista per il 28 aprile.