Diretta Milan-Atalanta ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto a San Siro dove alle 20:45 il Milan affronterà l'Atalanta nella 33esima giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci dal poker calato sul campo dell'Udinese anche se la situazione in classifica continua a non ridere: la squadra di Sergio Conceicao infatti dista ancora sei punti dalla zona Europa, trovandosi al nono posto a 51 punti. Situazione diversa per l'Atalanta, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League: i bergamaschi vengono dalla vittoria interna contro il Bologna, preceduta però da tre sconfitte consecutive. La formazione di Gasperini è attualmente al terzo posto in classifica a quota 61 punti.