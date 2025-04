Diretta Bologna-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Sfida fondamentale quella del Dall'Ara per le sorti scudetto: l'Inter scenderà in campo contro il Bologna alle 18 nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. I nerazzurri, freschi di qualificazione alle semifinali di Champions League, in campionato sono reduci dalla vittoria interna contro il Cagliari per 3-1 firmata dalle reti di Arnautovic, Lautaro e Bisseck. In classifica, la formazione è prima ma momentaneamente a pari merito con il Napoli che ieri sera ha battuto in trasferta il Monza per 1-0. A rendere le cose non semplici ai nerazzurri ci proverà il Bologna, quinto in classifica a quota 57 punti insieme alla Roma. La formazione di Vincenzo Italiano, che giovedì sera sarà impegnata nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Empoli, viene dal ko di Bergamo per 2-0, arrivato dopo una serie di sei risultati utili consecutivi.