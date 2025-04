L’ordine di Palladino per la sfida contro il Cagliari: Fiorentina all’europea

Il tecnico non cambia per il match con i sardi: è Gosens la sola novità. Proteste per il divieto di trasferta imposto ai tifosi

Sergio Demuru e Brunella Ciullini 20 . 04 . 2025 12:58 1 min Serie AFiorentinaCagliari