Mkhitaryan, riecco il giallo: salta Inter-Roma insieme a Bastoni

BOLOGNA - Le fatiche di Champions, il fiato sul collo del Napoli e un big match vero e proprio, quello con il Bologna, da giocare in trasferta al Dall'Ara, ma anche l'enfasi per i recenti trionfi europei, l'ottimismo in vista della semifinale di Champions con il Barcellona, così come per quella di Coppa Italia con il Milan e per il rush finale di campionato. Così, Simone Inzaghi non ha fatto calcoli e si è presentato in Emilia prendendosi alcuni rischi... che sono stati pagati in maniera salata.