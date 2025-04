L'Atalanta espugna San Siro e affonda il Milan: Gasp vola per la Champions

MILANO - Si fa il regalo di Pasqua l'Atalanta con il successo a San Siro contro il Milan nel 33° turno di Serie A. Altri tre punti cruciali nella corsa ad un posto Champions per la Dea che, dopo la vittoria contro il Bologna, passa anche contro i rossoneri. Gasperini sale a quota 64 mantenendo il +4 sul Bologna e resta in attesa della Juventus per capire quale sarà il vantaggio sul quinto posto. Ko pesante per Conceicao che rischia sempre di più di restare fuori da ogni discorso europeo. L'unica chance resta quella della Coppa Italia con il derby di ritorno decisivo per le sorti della stagione del Diavolo.