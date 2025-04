Lazio e Baroni, sei partite per giocarsi il futuro. Il Genoa ritrova Frendrup

Lazio, sei partite per il futuro

Sei partite per giocarsi il futuro. La Lazio riparte nel giorno di Pasquetta a Marassi, contro il Genoa, dopo il ko ai rigori contro il Bodo/Glimt: da cancellare non c’è solo l’eliminazione, ma la delusione per come è maturato tutto, ai calci di rigore dopo una rimonta solamente sfiorata tra tempi regolamentari e supplementari. Per questo ora la concentrazione di tutti a Formello è verso le ultime sei gare di campionato per centrare quello che Lotito e Fabiani considerano l’obiettivo minimo della stagione: confermarsi in Europa League. Servirebbe a dare continuità a un progetto partito in estate, senza però mettere da parte mire più grandi, ovvero quella Champions che oggi dista tre punti. La Juventus, infatti, è vicina e tra quattro giornate ci sarebbe lo scontro diretto che potrebbe cambiare tutti gli scenari, con l’obiettivo, che resta quello di rimanere in scia nelle prossime partite che metteranno i biancocelesti di fronte a un calendario abbordabile.