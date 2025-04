Diretta Parma-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus scende in campo al Tardini nell’incontro valido per la 33ª giornata di campionato. Gli uomini di Tudor sono chiamati a replicare il successo interno con il Lecce per riaccomodarsi al 4º posto ora occupato dal Bologna, che vincendo al Dall’Ara ha rilanciato il sogno del bis Champions dopo lo storico ritorno in Europa della scorsa stagione - oltre ad avere inguaiato il piano triplete dell’Inter agganciata dal Napoli a quota 71 punti - . Dall’altra parte del campo c’è ora il Parma, che da quando è passato sotto la gestione Chivu ha raccolto punti importanti in chiave salvezza, rimediando una vittoria, un ko e cinque pareggi consecutivi, due dei quali con Fiorentina e Inter: il terzultimo posto dista però 3 sole lunghezze. L'andata (disputata il 30 ottobre con Motta e Pecchia sulle rispettive panchine) terminò in parità con il finale di 2-2: reti di McKennie e Weah per i padroni di casa e di Del Prato e Sohm per gli ospiti. La prossima giornata, i bianconeri ospiteranno il Monza nell’incontro in programma il 27 aprile allo Stadium, mentre i Ducali affronteranno la Lazio all’Olimpico sabato 26. L’agenda di Locatelli e compagni prevede poi la trasferta di Bologna prevista per il 4 maggio.