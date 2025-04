Diretta Torino-Udinese ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino ospita l’Udinese nell’incontro valido per la 33ª giornata di campionato. Gli uomini di Vanoli si presentano all’appuntamento con 40 punti, a pari merito con i friulani, e un bilancio di tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Il ko rimediato a Como ha fatto seguito al deludente 1-1 con il Verona e il Toro è pertanto chiamato a ripagare le aspettative del pubblico che in questa stagione ha fatto fatto registrare un’ottima affluenza media al Grande Torino, dimostrando come la fiducia nell’ex tecnico del Venezia faccia da contraltare alla ferma contestazione della presidenza Cairo. Adams e compagni affrontano ora i friulani di Runjaic, reduci da 4 sconfitte consecutive - l’ultima contro il Milan in casa - che ne hanno congelato la classifica fino all'aggancio granata. All'andata terminò in parità con il finale di 2-2. La prossima giornata, il Torino affronterà il Napoli al Maradona, mentre l’Udinese ospiterà il Bologna: gare in programma rispettivamente il 27 e 28 aprile.