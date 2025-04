Diretta Genoa-Lazio ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Genoa e Lazio si affrontano al Ferraris nell’incontro valido per la 33ª giornata di campionato (all'andata terminò 3-0 per i padroni di casa). Gli uomini di Vieira si presentano all’appuntamento con un bilancio nelle ultime cinque gare di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, che valgono il 12º posto con 39 punti. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Baroni, reduce dall’inconsolabile eliminazione in Europa League per mano del Bodo Glimt. I biancocelesti sono dunque chiamati a compiere il contro sorpasso ai danni della Roma, che all’Olimpico ha superato il Verona accomodandosi al 6º posto con un ritardo di 3 sole lunghezze dalla qualificazione Champions. La prossima giornata, il Genoa sarà ospite del Como, mentre le Lazio ospiterà il Parma: gare previste rispettivamente alle ore 15 e 20.45 del 26 aprile.