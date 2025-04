Saviano e quel riferimento all’Inter ambigua con la ‘Ndrangheta che scuote i vertici nerazzurri

BOLOGNA - Una storia pubblicata nella serata di domenica, le immagini dell'esultanza di Orsolini dopo il meraviglioso gol segnato all'Inter , all'ultimo minuto della sfida contro il Bologna , e un commento senza filtri: «Goool!!!! un gol contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società, l'Inter, che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra». Così Roberto Saviano, lo scrittore impegnato da sempre contro le mafie, autore di libri e inchieste per denunciare la Camorra, ha commentato Bologna-Inter su Instagram .

L'impegno di Saviano

Saviano, al di là del suo impegno contro la criminalità organizzata (che lo costringe a vivere sotto scorta e con molte limitazioni), è un tifoso del Napoli e certamente ha apprezzato il gol di Orsolini che rilancia le speranze scudetto di Conte e i suoi, ma ha sempre seguito molto da vicino le vicende delle infiltrazioni mafiose e ndranghetiste nelle curve italiane. Fin dall'inchiesta di Torino, in cui la Juventus denunciò i suoi tifosi e collaborò attivamente alle indagini infiltrando un suo dirigente per raccogliere le prove decisive alle condanne, Saviano ha scritto e parlato di come la criminalità ha forti interessi, economici e politici, a infiltrarsi nelle curve.