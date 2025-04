Parma-Juve e gli altri match di Serie A rinviati: quando si recuperano, gli scenari

La Lega Serie A ha deciso per il rinvio delle gare di Serie A (e Primavera 1) valide per la 33ª giornata di campionato e in programma lunedì 21 aprile. L'annuncio segue la notizia della morte di papa Francesco, per cui la Figc ha in un secondo momento ha proceduto a deliberare la sospensione di tutti gli incontri dalla massima Serie fino ai Dilettanti, rinviati a data da destinarsi: tra questi dunque, Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. Una decisione giudicata doverosa e che mette alle strette la fitta agenda dei club. Di sicuro le sfide non giocate oggi non verranno recuperate martedì 22 aprile più probabile l'inserimento di un turno infrasettimanale riservato oppure i recuperi distribuiti nelle poche finestre disponibili.