Inter-Roma non sabato! Stop dal Governo, lutto nazionale. Inzaghi gioca o si riposa pre Barcellona?

Lutto nazionale, e ora l'Inter si riposa o gioca?

"Sono sospese le partite di sabato". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, rispondendo a chi gli domandava se anche il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi nei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, proclamati dal Consiglio dei ministri. Per cui fino a sabato non si giocherà a calcio: i nerazzurri o giocheranno domenica o dovranno recuperare la gara, perché poi in settimana ci sarà la sfida di Champions con il Barcellona.