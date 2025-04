Inter-Roma senza due big e ammenda per i nerazzurri: decisioni Giudice Sportivo

In attesa del recupero delle gare rinviate per la morte di Papa Francesco, lunedì 21 aprile, la Lega Serie A ha diramato il comunicato relativo alle decisioni del giudice sportivo con i match disputati nel weekend. Diversi gli squalificati per il prossimo turno, con assenze importanti soprattutto in casa Inter nella gara di San Siro contro la Roma. Oltre a questo anche ammende per diverse società, tra cui i nerazzurri di tre mila euro per aver "i suoi sostenitori lanciato un petardo e un fumogeno nel recinto di giuoco". Quattro mila, invece, per il Lecce perché i tifosi hanno lanciato in campo "un petardo e alcune bottigliette". A chiudere 1,500 euro al Bologna per le stesse motivazioni.