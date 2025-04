Marotta ci prova ma non è più forte dei funerali del Papa: nessuna deroga per Inter-Roma

Confermato il rinvio di Inter-Roma. Lega Serie A ha comunicato la sospensione della sfida tra le formazioni di Simone Inzaghi e Claudio Ranieri - valida per la 34ª giornata di campionato - inizialmente prevista per le 18 di sabato 26 e programmata ora alle 15 di domenica 27. Una decisione che segue l'indicazione del Ministro dello Sport Andrea Abodi sul "rispettare la giornata dei funerali del Santo Padre", nonché la disposizione governativa annunciata dal Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci sul lutto nazionale di cinque giorni. Nessuna deroga su misura per i nerazzurri di Giuseppe Marotta dunque, che nonostante il pressing alto del presidente si adegueranno alla sospensione di tutti gli eventi sportivi previsti sul territorio nazionale. La nota della Lega arriva infatti al termine di una giornata in cui l'Inter ha pressato alto affinché non si rinviasse l'incontro, considerando la trasferta di Barcellona di mercoledì 30 valida per l'andata della semifinale di Champions League. Quanto agli altri rinvii, Como-Genoa è stata posticipata alle 12.30 di domenica 27, mentre Lazio-Parma si giocherà alle 20.45 di lunedì 28 aprile.