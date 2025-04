Diretta Torino-Udinese ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino riceve l’Udinese nell’incontro valido per la 33ª giornata di campionato, rinviato da lunedì a oggi per la scomparsa di Papa Francesco. Gli uomini di Vanoli hanno 40 punti in classifica, a pari merito con i friulani, e un bilancio di tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I friulani di Runjaic sono invece reduci da 4 sconfitte consecutive, l’ultima contro il Milan in casa. La gara di andata tra Toro e Udinese terminò in parità con il finale di 2-2. La prossima giornata, il Torino affronterà il Napoli al Maradona, mentre l’Udinese ospiterà il Bologna: gare in programma rispettivamente il 27 e 28 aprile.