Diretta Genoa-Lazio ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Rinviata a causa della morte di Papa Francesco, alle ore 18.30 , allo stadio Luigi Ferraris si giocherà la sfida tra Genoa e Lazio valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A . Il Grifone di Patrick Vieira ha praticamente già raggiunto l'obiettivo salvezza dato che occupa il 12° posto in classifica a quota 39 punti. I biancocelesti di Marco Baroni , invece, devono rialzare la testa dopo la bruciante eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro il Bodø/Glimt: ko 2-0 in Norvegia, i capitolini erano riusciti a ribaltarla ma poi si sono dovuti arrendere alla lotteria dei rigori. Tornare subito al successo, dunque, sarà importantissimo, anche perché la Roma ha battuto 1-0 il Verona grazie alla rete di Shomurodov scavalcando momentaneamente i cugini e portandosi a -3 dal quarto posto.

SEGUI GENOA-LAZIO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Genoa-Lazio: diretta tv e streaming

Genoa-Lazio, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 2 (215).

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Thorsby, Miretti, Zanoli; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

A disposizione: Sommariva, Siegrest, Bani, Otoa, Norton-Cuffy, Ekhator, Matturro, Kassa, Onana, Ekuban, Vitinha, Ahanor, Venturino, Messias.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Provstgaard, Gigot, Hysaj, Vecino, Belahyane, Basic, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin, Pedro, Dele-Bashiru.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. ASSISTENTI: Di Gioia-Moro. IV UFFICIALE: Cossu. VAR: Paterna. ASS. VAR: Fabbri.

Genoa-Lazio: scopri tutte le quote