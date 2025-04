Diretta Cagliari-Fiorentina ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina fa visita al Cagliari nella 33ª giornata di campionato . La squadra guidata da Palladino vuole tornare al successo dopo i due pareggi consecutivi con Parma e Milan che hanno rallentano la corsa all’Europa. La classifica riporta 53 punti. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Nicola , chiamata a ritrovare i tre punti dopo la sconfitta con l’ Inter e il pareggio nello scontro diretto con l’Empoli per incrementare il vantaggio di sole 5 lunghezze sul terzultimo posto. All'andata al Franchi terminò 1-0 per i padroni di casa.

Dove vedere Cagliari-Fiorentina: diretta tv e streaming

Cagliari-Fiorentina è in programma alle ore 18.30 presso la Unipol Domus di Cagliari e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Cagliari-Fiorentina: le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou, Prati, Adopo, Augello; Viola; Piccoli. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Obert, Palomino, Marin, Luvumbo, Coman, Felici, Gaetano, Kingstone, Pavoletti.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Kean, Beltran. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Comuzzo, Gosens, Adli, Ndour, Richardson, Folorunsho, Zaniolo, Gudmundsson.

Arbitro: Marinelli (Tivoli). Assistenti: Perrotti-Lo Cicero. IV Uomo: Monaldi. Var: Meraviglia. Avar: Doveri.

