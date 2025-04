La Lazio piega il Genoa: agganciata la Juve. Il Toro brilla e c'è anche la Fiorentina per la Champions© .

La Lazio batte il Genoa

A Genova inizia subito in discesa la partita dei biancocelesti che al 22' restano 11 contro 10 per il rosso diretto ad Otoa, al suo esordio in Serie A. La Lazio ci prova e al 32' sblocca con Castellanos. Fatica il Genoa con l'uomo in meno e nella ripresa Dia trasforma alla perfezione un assist di Rovella per il raddoppio. Al 72' viene ristabilita la parità numerica con Belahyane che appena entrato in campo riceve il rosso diretto per un intervento eccessivo. Gli uomini di Vieira non riescono a reagire e restano inchiodati a quota 39. Baroni aggancia Tudor a quota 59 e dopo la delusione dell'Europa League si rilancia per la corsa Champions con il Bologna quarto a 60.