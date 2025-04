Scalata Champions, sei squadre per due posti: la Juve non ha margini d’errore

Cinque partite, una Champions : introduzione liberamente tratta dal filmone di Fred Zinnerman con protagonista un Sean Connery perfino torbido, nella liaison che interpreta. Liberalmente, ma non casualmente perché quella storia è unanimemente riconosciuta come la più bella e affascinate mai raccontata sull’alpinismo, sull’arrampicata. Insomma: circa le difficoltà, i pericoli (esterni e interni, fisici e morali) e i sentimenti che abitano a fianco di coloro che devono conquistare una vetta. Fisica o metaforica che sia. E cos’è, questa corsa verso un posto Champions, se non una arrampicata piena di insidie e senza protezioni? E, anzi, perfino gravata da imboscate. La prima si è materializzata la settimana scorsa, quando si è definitivamente sciolta la possibilità di contare sul moschettone di ancoraggio rappresentato dal diritto al quinto posto, bonus che per la seconda volta nella storia viene concesso dall’Uefa alle due Federazioni meglio piazzate. L’eliminazione della Lazio per mano del Bodo, infatti, ha certificato che in questa stagione il ranking europeo premierà, oltre alla solita Premier League, la Spagna. E, dunque, i posti a disposizione per la Serie A si riducono ai canonici quattro.

Champions, due posti per sei

Assodato che i primi due saranno appannaggio di Inter e Napoli, restano due caselle a disposizione di sei squadre. Almeno nominalmente, perché è difficile immaginare un crollo dell’Atalanta tale da poter liberare anche il terzo posto, o immaginare che i bergamaschi si facciano risucchiare nella bagarre del quarto. In cinque per un posto, dunque, con il combinato disposto di calendario e condizioni di forma proprie. Quanto al primo, lo potete vedere pubblicato in alto e lo si può prendere in considerazione con evidenza empirica. Dalla quale salta subito agli occhi come le prossime tre giornate potranno imprimere una svolta decisiva alla classifica e, dunque, all’ordine in cordata delle squadre. Se il turno di domani potrebbe essere in qualche modo interlocutorio senza spostare gli equilibri (ma attenzione, perché il Parma ha appena mostrato di possedere una identità forte e l’Udinese non potrà perdere in eterno), le prossime due saranno ben più pesanti visto che presentano scontri diretti inderogabili. Gli incroci tra Juventus, Bologna e Lazio saranno infatti la salita probabilmente finale prima di vedere la vetta in fondo al percorso. Considerato, poi, che anche la Roma dovrà superare un trittico tutt’altro che banale, a cominciare dalla sfida contro l’Inter, è presumibile che all’abbrivio della penultima giornata ci siano già le idee molto più chiare sull’esito finale. Quanto al secondo aspetto, quello della forma fisica di ognuna, vediamo qui sotto.