COMO - Dopo aver vinto tre partite consecutive in Serie A per la prima volta dal 1952, il Como è attualmente la squadra più in forma del campionato, avendo guadagnato ben dieci punti (il quantitativo più alto pari merito del campionato) nell'arco delle sue ultime quattro partite (3 vittorie, 1 pareggio). La vittoria per 3-0 sabato scorso contro il Lecce ha avvicinato il Como alla metà alta della classifica, e lo porta ad un passo dalla certezza di restare nella massima serie per un'altra stagione. I ‘Lariani’ sono imbattuti da quattro partite casalinghe consecutive in campionato e a mezzogiorno sfidano il Genoa in quello che, di fatto, è uno scontro diretto visto che entrambe sono a quta 39 punti a -1 dal 10° posto occupato dall'Udinese che sta vivendo un momento di crisi. Allo scontro del 'Sinigaglia' i rossoblù arrivano senza Viera in panchina (squalificato), tra l'altro Como e Genoa avrebbero anche la possibilità di salvarsi insieme se Empoli e Venezia non vincessero, cosa che succederebbe ugualmente anche in caso di vittoria di una delle due squadre e contemporanea sconfitta del Lecce.