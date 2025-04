Diretta Venezia-Milan ore 12.30 dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Venezia e Milan si affrontano al Penzo nell'incontro valido per la 34ª giornata di campionato. Una sfida che per i Lagunari di Di Francesco mette in palio punti chiave nella corsa alla salvezza, con il Lecce distante una sola lunghezza e impegnato lo stesso giorno sul campo dell'Atalanta. Sull'altro fronte invece, i rossoneri sono chiamati a fare punteggio pieno per non mancare uno degli ultimi treni disponibili per l'Europa. Gli uomini di Conceicao si presentano infatti all'appuntamento con un ritardo di 8 punti dal 6º posto. Leao e compagni sono inoltre reduci dal successo per 3-0 sull'Inter che è valsa la qualificazione in finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio. All'andata a San Siro finì 4-0 per i padroni di casa. La prossima giornata, il Venezia scenderà sul campo del Torino, mentre il Milan sarà ospite del Genoa.