Diretta Fiorentina-Empoli ore 15 dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina ospita l'Empoli nell'incontro valido per la 34ª giornata di campionato. La Viola punta a replicare il successo rimediato sul campo del Cagliari che ha allungato a 5 la serie di imbattibilità in campionato. Gli uomini di Palladino, reduci dalla qualificazione in semifinale di Conference League, si presentano all'appuntamento con 56 punti e un ritardo sole 2 lunghezze dal 6º posto, con la Lazio che lunedì 28 ospiterà il Parma. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di D'Aversa, che al Franchi punterà a raccogliere punti d'oro per la lotta salvezza, che vede gli azzurri al penultimo posto a 1 punto dal Lecce: i salentini sono attesi lo stesso giorno sul campo dell'Atalanta. La prossima giornata, la Fiorentina sarà ospite della Roma. Prima però, la trasferta di Siviglia contro il Betis. L'Empoli affronterà invece la Lazio al Castellani.