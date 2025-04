Diretta Atalanta-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Alle ore 20.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Lecce scenderanno regolarmente in campo per il match valido per la 34ª giornata di Serie A. Inizialmente in programma venerdì, la sfida è stato posticipata a causa del grave lutto che ha colpito la società salentini: mentre era in ritiro a Coccaglio insieme alla squadra è morto lo storico fisioterapista del club Graziano Fiorita, 47 anni compiuti lo scorso 7 aprile e dal 1999 al servizio dei giallorossi. Un dolore enorme per il club che tornato in Puglia ha "minacciato" di non scendere in campo, ma la Lega non ha rinviato la partita pertanto volerà nuovamente a Bergamo per scendere in campo e magari onorare la memoria dei Vikingo con punti importantissimi in ottica salvezza. La squadra di Marco Giampaolo, infatti, è al quartultimo posto in classifica e in caso di risultato positivo contro la Dea condannerebbe il Monza, fanalino di coda, all'aritmetica retrocessione in Serie B. Ben più ambiziosi, invece, gli obiettivi dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini, ormai lontani sette punti dalla vetta e dunque chiamati a blindare il piazzamento Champions.