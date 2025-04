Pulisic e Gimenez stendono il Venezia, colpo Milan: incubo Di Francesco. Como ok

Torna a vincere il Milan, che supera il Venezia nell'incontro valido per la 34ª giornata di campionato. Al Penzo, gli uomini di Conceicao si impongono con il finale di 2-0 firmato Pulisic (5') e Gimenez (96'). Un risultato che consente ai rossoneri di ritrovare i 3 punti dopo il ko interno con l'Atalanta, avvicinando così la Fiorentina di 2 lunghezze: la Viola ospiterà a sua volta l'Empoli alle ore 15. Sono invece 5 i punti che separano il Milan dal 6º posto, con la Lazio che lunedì 28 affronterà il Parma in casa. La prossima giornata c'è il Genoa a San Siro: incontro in programma il 5 maggio. Si complica invece la classifica dei lagunari di Di Francesco, che restano a quota 25 punti. Il ritardo dal Lecce è di una sola lunghezza, con i salentini che sfideranno l'Atalanta al Gewiss Stadium alle ore 20.45. La prossima c'è il Torino. Bene anche il Como, che al Sinigaglia batte il Genoa grazie alla rete di Strefezza (59'). I lariani di Fabregas rientrano così con 42 punti che valgono l'11º posto oltre che la matematica salvezza, mentre i grifoni di Vieira restano fermi con 39 punti 13ª posizione.