Fiorentina, 2-1 all'Empoli: Palladino vince ancora e infuoca la corsa Champions

Tutto facile per la Fiorentina nel derby toscano contro l'Empoli, valido per la 34esima giornata di Serie A. La squadra allenata da Palladino, priva di due pedine importanti come Kean e Dodò, si impone per 2-1 con le reti nel primo tempo di Adli e Mandragora. Tre punti pesanti per i viola, che agganciano momentaneamente Juventus e Lazio al quinto posto in classifica con 59 punti in piena lotta per la Champions League. E' notte fonda, invece, per l'Empoli, a cui non basta il gol di Fazzini per evitare di restare penultimo con 25 punti insieme al Venezia in piena zona retrocessione.