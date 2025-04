Champions, la bagarre continua: l'Atalanta frena ancora, il Lecce strappa un punto a Bergamo

BERGAMO - Finisce 1-1 la partita delle polemiche tra Atalanta e Lecce con i giallorossi che portano a casa un prezioso punto nella lotta salvezza (+2 sul Venezia terzultimo) mnetre la Dea deve ancora rinviare la qualificazione in Champions League ora a +3 sulla Juventus quarta e +5 sul Bologna quinto che scenderà in campo lunedì contro l'Udinese. Il match si sblocca al 28' quando viene assegnato un calcio di rigore in favore degli ospiti per fallo di mani di Hien, Karlsson si presenta sul dischetto e non sbaglia per l'1-0. La Dea si procura diverse occasioni ma solo al 67' riesce ad impattare e anche lei dagli 11 metri: rigore per fallo di Karlsson in ritardo su Cuadrado, Retegui si incarica della battuta e pareggia i conti. L'attaccante della Nazionale sfiora la doppietta quando al 73' solo il palo salva Falcone dal possibile 2-1.