Diretta Verona-Cagliari ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

È scontro salvezza al Bentegodi, dove il Verona ospita il Cagliari nell'incontro valido per la 34ª giornata di campionato. Entrambe le formazioni sono infatti chiamate a fare punteggio pieno per aumentare il vantaggio sul terzultimo posto. Gli Scaligeri, reduci dal ko all'Olimpico contro la Roma, si presentano all'appuntamento con 32 punti che valgono la 14ª posizione a 7 lunghezze sul Venezia, uscito a sua volta sconfitto dalla gara interna con il Milan. I sardi, che nell'impegno precedente hanno perso in casa contro la Fiorentina, partono invece dal 15º posto con 30 punti. La prossima giornata, gli uomini di Zanetti scenderanno in campo a San Siro contro l'Inter, mentre la formazione di Nicola ospiterà l'Udinese: gare in programma sabato 3 maggio.