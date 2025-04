Buffon spiega tutto, tranne Motta: "Napoli-Inter di rimpianti. Champions? Barcellona intergalattico" © .

Buffon tra Tudor e Thiago Motta

Passa poi per il rilancio della Juventus con l'avvento di Tudor: '"Igor ha avuto l'impatto di un allenatore che da subito è sembrato essere in sintonia con un ambiente che conosceva. Secondo me ha creato una buona relazione anche con i giocatori e con gli stessi media, sta facendo un buon lavoro. Mi dispiace perché tutto questo sembra che possa andare a discapito di Thiago Motta che invece, secondo me, rimane un allenatore che ha un talento incredibile. Perché poi sia andata così questo non lo so".