Il Bologna frena a Udine e resta dietro la Juve: Orsolini, è quasi magia

UDINE - La lotta per la Champions League si fa ancor più serrata dopo il pareggio per 0-0 del Bologna sul campo del' Udinese (che interrompe la striscia di 5 ko consecutivi), un pari che sorride alla Juventus ora al 4° posto a +2 sugli emiliani.

Udinese-Bologna, la partita

Padroni di casa più vote pericolosi nel primo tempo: dopo 3 minuti Davis ruba palla e fa partire un tracciante da fuori area che si spegne sulla traversa, poi grande parata al 19' di Skorupski sul tiro di Payero su ottima ripartenza dei friulani. Solo all'ultima azione del primo tempo gli emiliani si fanno vedere andando anche a segno ma l'azione viene annullata dal fallo in sviluppo di Dallinga che sancisce la fine dei primi 45 minuti sullo 0-0. Ad ad inizio ripresa sono i ragazzi di Runjaic che spaventano per primi con una punizione al fil di palo ancora di Payero ma al 66' è Orsolini che fa tremare la traversa dei padroni di casa su punizione. All'88' arriva la vera grande occasione per i rossoblù: cross di Miranda dalla sinistra, Castro fa la sponda sul secondo palo dove Orsolini all'ultimo riesce ad impattare di testa ma la palla vola alta sopra la traversa. Negli ultimi minuti l'intensità dei friulani scema e gli opsiti ci provano assediando l'area bianconera ma senza riuscire ad impensierire Okoye.