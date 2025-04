Inciampa anche la Lazio, -2 dalla Juve quarta! Ondrejka e Pedro show

Il Cagliari vince a Verona

Gol e spettacolo all'Olimpico, dove larimonta due reti alnel 34° turno di Serie A e porta a casa un pareggio non particolarmente utile per la classifica , ma importante per il morale. I biancocelesti salgono a quota 60 punti, a meno due dallaquarta. Un 2-2 frutto delle doppiette di, in gol all'alba dei due tempi, e di, che entra dalla panchina e risolleva le sorti dei biancocelesti. Continua, però, la "maledizione" dell'Olimpico per gli uomini di Baroni, che davanti al proprio pubblico non vincono in campionato dal 5-1 contro il Monza del 9 febbraio: da allora, cinque pareggi.Ilsi impone sul campo dele conquista tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica. Decidono le reti dial 30' eal 93'. Nei padroni di casa espulso Ghilardi all'85'. Per effetto di questo risultati i sardi salgono a quota 33 punti in classifica superando gli scaligeri fermi a 32. -