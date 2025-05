Diretta Torino-Venezia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni 

TORINO - Ad aprire la 35ª giornata del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico tra Torino e Venezia. Reduci entrambe da una sconfitta per 2-0, i granata al Maradona contro il Napoli (doppietta di McTominay) e gli arancioneroverdi in casa contro il Milan (reti di Pulisic e Gimenez), le due squadre hanno motivazioni differenti: quella di Eusebio DI Francesco va a caccia di punti salvezza (attualmente i lagunari sono terzultimi a quota 25, due lunghezze sotto il Lecce che, se finisse così il campionato, sarebbe salvo) mentre quella di Paolo Vanoli, grande ex dell'incontro (al Venezia da calciatore dal 1993 al 1995 e da allenatore dal 2022 al 2024, lo scorso campionato ha portato i lagunari di nuovo in Serie A conquistando la promozione), non ha più nulla da dire al campionato ma vuole avvicinarsi nel migliore dei modi al 4 maggio, giorno nel quale vengono ricordate le vittime della tragedia di Superga che il 4 maggio 1949 pose fine all'epopea del Grande Torino.