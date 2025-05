Supercoppa italiana ancora in Arabia Saudita: l'annuncio e il format

Novità importanti in vista della prossima Supercoppa italiana. La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha infatti annunciato di aver ricevuto l'interesse da parte degli organizzatori arabi per ospitare la prossima edizione della manifestazione nel 2026. Una scelta che ha ricevuto più di qualche critica da parte dei tifosi nelle ultime stagioni. Ancora una volta il trofeo non si asegnerà in Italia. Il format sarà sempre lo stesso con la partecipazione di quattro squadre e con la classica final four, con semifinali e finale secche.