Vlasic replica a Kike Perez, pari tra Torino e Venezia. Malore per Vanoli

Il secondo tempo e il malore di Vanoli

I granata non reagiscono, dunque Vanoli s'infuria e opera tre cambi nell'intervallo: i giovani Perciun e Dembelè, ma anche Che Adams. Si passa al 4-2-3-1 e il Torino, complice anche l'infortunio di Kike Perez, prende in mano la sfida. Radu si supera su Vlasic e Adams, poi cade su rigore: mani di Idzes e Vlasic non sbaglia al 76'. Freddissimo il croato, perchè pochi istanti prima della battuta c'era stato un attimo di reale apprensione: parlando con Maripan, Vanoli era crollato a terra. Apparenti vertigini come preludio di un lieve malore per il tecnico, che non sembrava star benissimo nella ripresa, spesso inquadrato seduto e meno partecipe del solito alla sfida. Si è fortunatamente subito ripreso chiudendo il match in panchina tra gli applausi del suo pubblico. Nel finale è il Toro a sfiorare la vittoria, con Adams a calciare alto e Radu a compiere un miracolo su Elmas. Finisce quindi 1-1 grazie alle reti di Kike Perez e Vlasic: granata decimi a quota 44 punti, il Venezia sale a 26 punti. Si accorcia a una sola lunghezza il distacco dalla zona-salvezza e dal Lecce, che domani sfiderà il Napoli.