Diretta Inter-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Reduce dal 3-3 al Montjuic nell'andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona, l'Inter si rituffa nel campionato e alle ore 20.45 ospita al Meazza il Verona nel 35° turno di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi (squalificato, al suo posto in panchina ci sarà Farris) cercano il riscatto dopo il doppio ko per 1-0 contro il Bologna (rete in acrobazia nel finale di Riccardo Orsolini) al Dall'Ara e la Roma (firma decisiva di Matias Soulé) a San Siro. Sconfitte pesantissime che sono costate la vetta della classifica, ora occupata dal Napoli di Antonio Conte, a +3 a quattro gare dalla fine. Gli attuali campioni d'Italia scenderanno in campo conoscendo già il risultati dei campani, impegnati alle 18 al Via del Mare contro il Lecce. Dopodiché martedì alle ore 21 c'è il ritorno contro i blaugrana che varrà il pass per l'ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie in programma sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. I gialloblù di Paolo Zanetti, anch'essi sconfitti nelle ultime due uscite contro Roma (1-0) e Cagliari (2-0), vanno invece a caccia di punti salvezza.