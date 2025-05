Diretta Lecce-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli fa visita al Lecce nel 35° turno di Serie A. "Umiltà e unità", Antonio Conte non vuole esaltarsi più di tanto per la sfida contro il suo Lecce. Il tecnico azzurro manda messaggi di serenità all'ambiente per evitare di esaltarsi. Certo, la classifica del Napoli attuale fa pensare allo scudetto. I tre punti in più sull'Inter sembrano tanti ma non lo sono. "Ricordatevi che due partite fa eravamo a -3 dai nerazzurri e ora siamo a +3 - ha detto il mister salentino alla vigilia - e quindi non bisogna esaltarsi. A Lecce gara fondamentale? No, mancano quattro partite per tutti. Sia per noi che per loro non può essere la più importante, ma sicuramente è importante per le due squadre per i loro obiettivi".