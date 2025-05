Como e Udinese se ne vanno: Parma e Cagliari restano in zona pericolo

Il Como non smette di vincere e si impone per 1-0 anche al Tardini contro il Parma. Grazie alla rete di Strefezza nella ripresa, la squadra di Fabregas ottiene per la prima volta nella sua storia cinque successi di fila in Serie A: seconda sconfitta, invece, per i crociati sotto la gestione Chivu.cUn ko amaro per la formazione crociata, sprecona e poco cinica per tutto il secondo tempo. In classifica la squadra lombarda sale al decimo posto a 45 punti mentre i ducali restano in 16esima posizione a 32 punti.