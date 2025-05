Napoli sogna, Conte sbanca Lecce! Raspadori, gol da mezzo Scudetto

LECCE - Contro un Lecce ancora scosso dalla perdita di Graziano Fiorita e arrabbiato per la partita giocata a Bergamo contro l'Atalanta, il Napoli conquista tre punti preziosi nella volata Scudetto passando per 1-0 al Via del Mare. Decide una punizione di Raspadori che permette ad Antonio Conte di mantenere il primato e allungare a +6 dall'Inter impegnato in serata contro il Verona. Tanto cuore per i giallorossi di Giampaolo ma un ko che tiene in bilico la situazione classifica visto che l'Empoli vincendo potrebbe far scivolare i salentini nella zona retrocessione.