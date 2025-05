Dia firma il sorpasso alla Juve: la Lazio rischia e soffre ma batte l'Empoli

Torna a vincere la Lazio, che supera l'Empoli in trasferta ritrovando i 3 punti dopo il pareggio interno con il Parma. Al Castellani, i biancocelesti vanno a segno con Dia (1') per l'1-0 finale. Un risultato valido per la 35ª giornata di campionato e che consente agli uomini di Marco Baroni di salire a quota 63 punti, scavalcando dunque la Juventus (e il Bologna) al 4º posto in classifica: i bianconeri di Igor Tudor sono attesi alle 20.45 al Dall'Ara per lo scontro diretto con gli uomini di Vincenzo Italiano: le due formazioni si presentano all'appuntamento rispettivamente con 62 e 61 punti - scavalcata anche la Roma, che alle 18 ospita la Fiorentina - . Gli ultimi tre appuntamenti in agenda vedono la Lazio impegnata contro la Juve all'Olimpico (10/05), l'Inter a San Siro (18/05) e il Lecce in casa (25/05). Si complica invece il piano salvezza degli uomini di Roberto D'Aversa, che restano fermi con 25 punti e un ritardo di 2 lunghezze dai salentini, usciti sconfitti dal match interno contro il Napoli. La prossima giornata c'è il Parma al Castellani (10/05).