Roma, Dovbyk per la Champions! La Fiorentina saluta la lotta per il quarto posto. Palladino furioso

La Roma vuole la Champions. È il messaggio mandato dagli uomini di Ranieri , che all’Olimpico superano la Fiorentina nell’incontro valido per la 35ª giornata di campionato. Un successo firmato Dovbyk allo scadere del primo tempo (rete contestata da Palladino che è andato su tutte le furie ritenendo che si fosse già oltre il 5' minuto di recupero) e che consente ai giallorossi di scavalcare Juventus e Lazio al 4º posto in classifica: i biancocelesti si sono aggiudicati la trasferta di Empoli , mentre i bianconeri sono impegnati nello scontro diretto con il Bologna in programma alle 20.45 al Dall’Ara. Soulé e compagni, che allungano inoltre a 19 gare la striscia di imbattibilità in campionato (ultimo ko il 15 dicembre 2024 a Como), rientrano con 63 punti a pari merito con la formazione di Baroni . A seguire le squadre di Tudor e Italiano rispettivamente con 62 e 61 punti. Gli ultimi 3 appuntamenti in agenda prevedono l'Atalanta al Gewiss Stadium (12/05), il Milan all'Olimpico (18/05) e la trasferta al Grande Torino (25/05). Si interrompe invece la serie di 2 vittorie consecutive della Viola, che resta ferma all’8º posto con un ritardo di 3 lunghezze dalla 6ª posizione. La formazione di Palladino affronterà invece il Venezia al Penzo (12/05): appuntamento preceduto dal ritorno della semifinale di Conference con il Betis Siviglia (08/05). Poi, la gara interna con il Bologna (18/05) e la trasferta di Udine (25/05).

Roma-Fiorentina: il racconto della partita

È la Roma a manovrare le prime azioni offensive, senza però chiamare in causa De Gea. Al 10', Gosens fugge sulla sinistra e la serve in mezzo, ma Svilar intercetta senza imprevisti. Ci riprova allora Kean, che lanciato nell'uno contro uno non riesce a superare il portiere serbo. Non passa molto che l'ex attaccante bianconero viene fermato ancora una volta dall'estremo difensore giallorosso. Al 19', è la formazione di Ranieri a rendersi pericolosi con la conclusione defilata di Celik, respinta con un grande intervento dall'ex United. Allo scadere del primo tempo, Shomurodov calcia dal limite ma è ancora De Gea a respingere in angolo: sugli sviluppi del corner, Dovbyk sblocca le marcature di testa (45'+5'). Nella ripresa, i padroni di casa tornano alla carica con Koné, il cui tiro non impensierisce il portiere della Viola. Gli ospiti riprendono allora a manovrare il gioco puntando sugli esterni. Al 66', Mandragora batte a rete da centro area, ma Svilar respinge col piede. Gli uomini di Palladino alzano il pressing, scontrandosi però con l'ottima copertura difensiva della Roma. Nel finale, la quarta riedizione del duello Kean-Svilar, con il serbo che protegge ancora una volta il vantaggio: 1-0 al triplice fischio.