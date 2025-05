Bologna-Juventus 1-1: Thuram e Freuler, un punto che spaventa entrambe in chiave Champions

Formazioni confermate alla ripresa. Subito Cambiaso a segno ma in fuorigioco millimetrico, resta tutto aperto dopo il controllo del VAR e come da classica legge del calcio gol mangiato gol subito, Freuler trova la stoccata vincente in area piccola grazie a una deviazione di Veiga che mette fuori causa Di Gregorio e Locatelli. Cambia l'inerzia del match, ora i rossoblù ci credono anche perché Nico Gonzalez ha un pallone buono in area ma si gira prevedibile, centrale facile per Skorupski. Italiano perde Miranda, dentro Lykogiannis, Tudor perde Cambiaso, dentro Alberto Costa. Locatelli e Nico Gonzalez sul taccuino di Doveri, entrambi non diffidati, mentre il tempo scorre e proprio il nuovo entrato si divora il 2-1 servito da Kolo Muani a ridosso dell'area piccola.

Tudor alla Inzaghi, Italiano ci prova

Douglas Luiz per Locatelli, Conceicao per Nico a un quarto d'ora, Tudor alla Inzaghi tira fuori gli ammoniti per non rischiare nulla, Italiano butta dentro Castro per provare a vincerla fino alla fine. Mbangula e Adzic negli ultimi minuti al posto di Weah e Kolo Muani, forze fresche e disperato tentativo di prendersi i tre punti che non sortisce alcun effetto, anzi: è Ferguson nel recupero che spara altissimo in area tutto solo fallendo il colpo del ko. Finisce pari e la delusione è forte sia per chi ci credeva sia per chi voleva dare una scossa definitiva alla classifica, Ranieri sornione sorride e aggancia il quarto posto...