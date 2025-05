Leao trascina il Milan: Genoa rimontato a Marassi, Conceicao a -2 dalla Fiorentina

Successo in rimonta per il Milan, che supera il Genoa al Ferraris grazie alla rete di Leao (76') e all'autogol di Frendrup (77'): di Vitinha il gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa (61'). Gli uomini di Sergio Conceicao - al terzo successo consecutivo fra Serie A e Coppa Italia - risolvono così una gara complicata che rischiava di sabotare quasi definitivamente la rincorsa finale al treno per l'Europa. La classifica riporta ora 57 punti e un ritardo di 6 lunghezze dal 6º posto e 2 dalla Fiorentina. Gli ultimi tre appuntamenti in calendario, vedono i rossoneri impegnati nella doppia sfida contro il Bologna in campionato (09/05 a San Siro, dove causa ammonizione non ci sarà il già diffidato Leao) e in finale di Coppa (14/05). Poi, la gara esterna contro la Roma (18/05) e l'ultimo incontro di campionato con il Monza in casa (25/05). La prossima giornata, la formazione di Patrick Vieira, che resta invece ferma a quota 39 punti, sarà impegnata contro il Napoli al Maradona (11/05). A seguire, le sfide interna con Atalanta (18/05) ed esterna con il Bologna (25/05).