Giudice sportivo, mano pesante per Zaniolo. Multata la Juventus

Con la conclusione della 35esima giornata di Serie A , arriva il verdetto del giudice sportivo . Sono ben cinque i giocatori che saranno squalificati per una giornata e salteranno quindi il prossimo turno di campionato. Discorso diverso per Nicolò Zaniolo che invece ne dovrà scontare ben due, costretto così a tornare in campo tra due settimane. Multata anche la Juventus .

Serie A, la decisione del Giudice Sportivo: tutti i dettagli

Gli squalificati a seguito di un'espulsione, e che salteranno la prossima partita di Serie A sono: "Colombo Lorenzo (Empoli) per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; Hysaj Elseid (Lazio) per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Invece doppia giornata inflitta a "Zaniolo Nicolò (Fiorentina) per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre veniva allontanato da un compagno di squadra indirizzava all'Arbitro un epiteto gravemente offensivo".

Per somma di ammonizioni: "Leao Rafael Alexandre (Milan) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (Quinta sanzione); Hien Isak Malcolm Kw (Atalanta) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (Decima sanzione) e Thorsby Morten (Genoa) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (Quinta sanzione)". Multe per Lecce, Bologna, Napoli e la Juventus. Per la Vecchia Signora ammenda di 3mila euro per "avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo".