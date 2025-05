Bagarre Champions: la corsa Juve e la clamorosa ipotesi sorteggio!

La grande ammucchiata, potrebbe essere il titolo per la corsa Champions. Una situazione probabilmente mai vista prima e con previsioni difficili da fare anche per un indovino. In Serie A ci sono quattro squadre raccolte in appena un punto: Juve, Roma e Lazio a quota 63, Bologna invece a 62. Una graduatoria che vede inevitabilmente coinvolte anche Atalanta e Fiorentina, che in questo momento però appaiano rispettivamente già dentro e fuori dalla lotta per l'Europa che conta. Ma visti i così pochi punti di distacco tra le squadre coinvolte, quali sono i criteri in caso di arrivo a pari punti?