Calendario Juve, anticipi e posticipi Serie A 37ª giornata: quando si gioca

Lega Serie A ha reso nota la data della 37ª giornata di campionato. In attesa della programmazione definitiva degli orari, la cui pubblicazione è attesa per il 13 maggio, è stato comunicato il calendario del penultimo appuntamento della competizione, pensato nel "rispetto della contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica". Pertanto, la Lega ricorda come "nel caso in cui la gara Genoa-Atalanta, all'esito delle gare della 36ª giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45". E ancora, "nel caso in cui la gara Hellas Verona-Como, all'esito delle gare della 36ª giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 18.00". Il programma vede, tra le altre gare, la sfida allo Stadium tra Juventus e Udinese - i bianconeri sono nel mentre attesi il 10 maggio all'Olimpico per lo scontro diretto con la Lazio - .